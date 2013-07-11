Опозиційний кандидат Романюк сподівається отримати політпритулок в Італії

Він розглядає можливість ведення передвиборчої компанії як з-за кордону, та і з України. Про це він заявив в ефірі «5 каналу».

«Все залежить від юридичних процедур, принаймні зараз в Італії вже завершується процес. У понеділок було чергове засідання і буде оголошено рішення щодо питання моєї екстрадиції в Україну або у п’ятницю, або у понеділок», - заявив Романюк.

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«В Італії ніхто не розуміє склад кримінального злочину, те що мені інкримінує Генеральна прокуратура, цього ніхто не розуміє. Суд вже розглянув матеріали, але йдуть певні процедури», – додав він.

«Я сподіваюсь на позитивне рішення на тій підставі, що Генеральна прокуратура Італії офіційно заявила, що немає підстав для видачі, тому що ніхто не розуміє склад злочину, що інкримінують мені», – наголосив опозиціонер.

«Наразі, я розглядаю як варіант ведення кампанії з Італії, так і варіант щодо мого повернення в Україну. Тому що насправді, ніякого складу злочину немає. Всі ці кримінальні справи, що були порушені проти мене за два дні – це все фальсифіковано», – зазначив Романюк.