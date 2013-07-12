Сейм Польщі проголосував за «м’яке» формулювання щодо Волинської трагедії

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, за це рішення проголосували 263 депутати при 231 необхідному голосі.

З понад 440 депутатів, які взяли участь в голосуванні, проти проголосували 33 депутати, а утрималось 146.

Напередодні голосування про те, що не може підтримати заяву в цьому вигляді заявили представники найбільшої опозиційної партії у Польщі "Закон та справедливість" (PiS).

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"На липень 2013 року припадає 70 річниця апогею злочину, який на Східних Кресах Другої Жечпосполітої вчинила Організація Українських націоналістів та відділи Української повстанської армії. Організований та масовий вимір Волинського злочину надає йому характеру етнічної чистки з ознаками геноциду", - відзначено у документі.

У заяві згадується, що жертвами тих подій на Волині та Східній Галичині з 1942 по 1947 рік стали близько 100 тисяч польських громадян.

В ухваленому документі відзначено, що конфлікт між українцями та поляками виник в складні часи Другої світової війни, в якій зіткнулися "два тоталітаризми"

"Дії німецьких та радянських окупантів створювали сприятливі умови для ненависті на національному та релігійному ґрунті", - написано у ньому.

Депутати у заяві віддали шану полякам, котрі "жорстоко були вбиті українськими націоналістами" та польським підрозділам, які боролися з ними.

Депутати у своїй заяві також подякували українцям, котрі рятували поляків під час тих подій та допомагали облаштувати місця їх поховання в Україні.

"Сейм Польщі висловлює повагу та визнання для родин та середовищ, які кілька десятків років постійно боролись за право про правду про Волинський злочин. Також дякуємо тим українцям, котрі сьогодні помагають в документації злочину та вшануванні жертв", - говориться в заяві.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні Сейм Польщі відмовився підтримати поправку, яку ініціювали більшість опозиційних партій, про те, аби Волинську трагедію назвати "геноцидом", а також встановити 11 липня Днем пам'яті жертв Волинської трагедії та мучеництва кресовян.

20 червня вища палата польського парламенту, Сенат, більшістю голосів ухвалила заяву до 70-ої річниці Волинської трагедії, в якій ті події також були названі "етнічною чисткою з ознаками геноциду".

Довідка УНІАН. Українці та польські історики по різному оцінюють причини та кількість жертв Волинської трагедії, яка стала найбільш кривавим українсько-польським конфліктом в історії двох народів.

Українські історики, зокрема, вважають перебільшеними дані польських колег про 100 тисяч польських жертв, зазначаючи, що насправді цей конфлікт міг забрати життя максимум 30 тисяч поляків. Крім цього вони звертають увагу на те, що українці теж гинули від рук поляків та доведений історично факт, що жорстокі вбивства польських громадян чинили працівники радянського НКВС під виглядом ОУН-УПА.