Cейм Польщі відмовився назвати Волинську трагедію геноцидом

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, поправку в цій справі підтримали лише 212 голосів депутатів з 231 необхідних для її ухвалення.

Проти проголосувало 222 депутати з 437, які взяли участь у голосування та троє утримались.

Сейм Польщі також не підтримав поправку, якою частина депутатів хотіли встановити 11 липня Днем пам'яті жертв Волинської трагедії, мучеництва кресовян. За неї проголосували 178 депутатів, проти - 259 депутатів.

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Представник РО Роберт Тишкевич, котрий представляв компромісний варіант заяви щодо Волинської трагедії, зазначив, що комісія вирішила відмовитися від встановлення цього дня Днем пам'яті кресовян через те, що насправді кресовяни постраждали не лише на Волині.

Він нагадав, що багато поляків, котрі жили на так званих кресах, постраждали від Радянського союзу, котрий напав на Польщу 17 вересня 1939 року.

Перед голосуванням перед депутатами Сейму виступив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, котрий закликав "не загострювати" позицію в питанні Волинської трагедії, нагадавши, що 5 років тому назад польський парламент вже визнавав ті події "етнічною чисткою".

Він наголошував, що з цього часу насправді нічого не змінилося та звертав увагу, що "гостріше формулювання" негативно вплине на перспективи європейської інтеграції України.

"Є сили, які інакше, ніж ми (поляки) дивимося на напрямок, в якому Україна повинна інтегруватися, котрі зараз активно діють, аби Україна інтегрувалася в іншому напрямку", - сказав Сікорський, звертаючись до депутатів та закликаючи не створювати перешкод на шляху для приєднання України до Євросоюзу.

Міністр закликав стримати емоції та подумати про майбутнє, а також процитував слова екс-президента Польщі Леха Качинського: "Ми не зможемо змінити минулого, але можемо зробити так, аби воно не визначало нашого майбутнього".

Виступ Сікорського гостро розкритикували представники опозиційних партій, які назвали необґрунтованим пов'язування заяви про Волинську трагедію з європейською інтеграцією України.

"Те, що ми почули, це скандал", - заявив представник "Союзу лівих демократів" Томаш Камінський.

Низка депутатів під час виступів також заявляли, що майже 150 депутатів українського парламенту - більшість з яких з української Партії регіонів - закликали Сейм Польщі визнати ті події "геноцидом".