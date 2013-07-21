Експерт: Янукович стає заручником «царського» становища

Директор соціологічної служби «Український барометр» Віктор Небоженко вважає малоймовірною відставку міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка, попри зростання невдоволення українців роботою міліції. Про це він заявив у коментарі Тиждень.ua.

«У Януковича просто немає запасних гравців такого рівня, хто міг би змінити Захарченка. Велика проблема полягає в тому, що президент не виростив нових «легенд», тільки добре знайомих. Він не працює сьогодні з професіоналами. На першому місці – принцип особистої відданості. А Захарченко дуже добре вписується в цю схему. Тому в найближчий час, незважаючи на ріст конфліктності населення з правоохоронними органами і міліцією зокрема, відставки Захарченка не буде», – вважає експерт.

На тему: НСЖУ і Медіа-профспілка вимагають відставки Захарченка

За словами політолога, акції протесту проти свавілля міліції більшою мірою відбиваються на репутації самого Януковича, аніж Захарченка.

«Янукович сам винний, бо збудував таку ієрархічну систему: якщо виникає певна криза і «б’є» по певній особистості, то в кінцевому результаті репутацію втрачає єдина людина – Янукович. Це – зворотна реакція його «царського» становища. У даному випадку, що би не відбувалося в українській міліції, відповідати буде не Захарченко, бо він призначений і може бути звільнений, а Янукович. Тобто шляхом дискредитації Захарченка дискредитують президента», – заявив Небоженко.

На його думку, Захарченко не контролює міліцію.

«Звісно ні. В ієрархічній системі або ти заробляєш гроші, або виконуєш державну роль. Якщо в міліцію потрапляє корупція, то як же її можна контролювати?! Там не може діяти норма, наказ, там діють лише гроші ніби адміністративний ринок», – вважає політолог.

Як відомо, після подій у Врадіївці на Миколаївщині протести проти свавілля міліції докотилися до Києва.