Експерт: Янукович стає заручником «царського» становища
Шляхом дискредитації міністра дискредитують президента.
Директор соціологічної служби «Український барометр» Віктор Небоженко вважає малоймовірною відставку міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка, попри зростання невдоволення українців роботою міліції. Про це він заявив у коментарі Тиждень.ua.
«У Януковича просто немає запасних гравців такого рівня, хто міг би змінити Захарченка. Велика проблема полягає в тому, що президент не виростив нових «легенд», тільки добре знайомих. Він не працює сьогодні з професіоналами. На першому місці – принцип особистої відданості. А Захарченко дуже добре вписується в цю схему. Тому в найближчий час, незважаючи на ріст конфліктності населення з правоохоронними органами і міліцією зокрема, відставки Захарченка не буде», – вважає експерт.
На тему: НСЖУ і Медіа-профспілка вимагають відставки Захарченка
За словами політолога, акції протесту проти свавілля міліції більшою мірою відбиваються на репутації самого Януковича, аніж Захарченка.
«Янукович сам винний, бо збудував таку ієрархічну систему: якщо виникає певна криза і «б’є» по певній особистості, то в кінцевому результаті репутацію втрачає єдина людина – Янукович. Це – зворотна реакція його «царського» становища. У даному випадку, що би не відбувалося в українській міліції, відповідати буде не Захарченко, бо він призначений і може бути звільнений, а Янукович. Тобто шляхом дискредитації Захарченка дискредитують президента», – заявив Небоженко.
На його думку, Захарченко не контролює міліцію.
«Звісно ні. В ієрархічній системі або ти заробляєш гроші, або виконуєш державну роль. Якщо в міліцію потрапляє корупція, то як же її можна контролювати?! Там не може діяти норма, наказ, там діють лише гроші ніби адміністративний ринок», – вважає політолог.
Як відомо, після подій у Врадіївці на Миколаївщині протести проти свавілля міліції докотилися до Києва.