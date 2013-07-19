Суд оштрафував сімох з дев’яти активістів, затриманих на Майдані

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «УДАР», за словами юриста партії, помічника Віталія Кличка Володимира Бондаренка, «всі, хто з’явився, отримали штраф на суму 85 грн. Ті, хто не прибув на засідання, зокрема, хлопець, якого вночі відвезли з райвідділку міліції до лікарні, а згодом відпустили додому з діагнозом “забій м'яких тканин голови”, - по 107 грн штрафу».

Раніше Шевченківський райсуд закрив справу, порушену проти двох активістів Ігоря Галактіонова та Ігоря Гаркавенка у зв’язку з відсутністю складу правопорушень.

«Незважаючи на те, що судді бачили, що у даних матеріалах справи немає складу правопорушення, тільки двох активістів вдалося визнати невинними. Швидше за все, ми мали справу з ознаками замовлення з боку міліції. Міліціонери вночі у райвідділку попереджали активістів про те, що вони отримають максимально можливе покарання – 15 днів утримання під вартою. Але завдяки тому, що даний процес набув розголосу і до нього долучилися народні депутати від “УДАРу”, надавалася юридична допомога від партії, вдалося уникнути затримання активістів», - сказав Бондаренко.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 19 липня спецпідрозіл МВС "Беркут" розігнав мітинг учасників пішої ходи з Врадіївки на Майдані Незалежності у Києві.

Під час розгону мітингу міліція затримала кількох учасників акції, але вранці відпустила їх. За словами координатора Врадіївської ходи Василя Любарця, один з учасників акції потрапив до лікарні.