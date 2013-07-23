Навальний окреслив межі одностатевих шлюбів у Росії
Кандидат у мери Москви Олексій Навальний висловився на тему одностатевих шлюбів.
Опозиціонер заявив, що, на його думку, таке «питання оформлення цивільних відносин» можна вирішувати тільки на референдумах, причому регіональних. Ця заява була зроблена в передачі на телеканалі «Дождь».
«Росія достатньо велика: різне ставлення в різних суб'єктах федерації. Я думаю, що референдуми в Дагестані ніколи не легалізують такі відносини», - пояснив свою позицію блогер.
«Я вважаю, що люди мають право оформляти між собою цивільні взаємини, як вони хочуть за потрібне. Питання, наприклад, усиновлення дітей - тут я категорично проти. Але якщо хтось живе в парі і хоче оформити свої спадкові відносини, і якщо в цьому суб'єкті федерації є таке законодавство, це ліберальний місто, я не проти», - підсумував О.Навальний.
Відповідаючи на питання про можливість проведення гей-парадів у Москві, О.Навальний нагадав, що в країні ще ніхто не відміняв Конституцію, а основний закон країни дає громадянам право збиратися мирно і без зброї. «Головним тут залишається питання безпеки», - додав він.
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О.Навальний також прокоментував своє раптове звільнення з-під арешту після оголошення обвинувального вироку Ленінським районним судом.
На думку блогера, це рішення прийняв особисто президент Путін. «Це таке традиційне путінське айкідо», - зазначив він. Опозиціонер зауважив, що глава держави пішов на такий крок під тиском активістів, які вийшли на Манежну площу і влаштували несанкціонований мітинг у центрі Москви. Численні конспірологічні теорії, висунуті політологами, не мають під собою ніяких підстав.
«Це все - пекельна нісенітниця, всі ці версії якихось дурних політологів», - цитує РосБізнесКонсалтинг.