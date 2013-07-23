Навальний окреслив межі одностатевих шлюбів у Росії

Опозиціонер заявив, що, на його думку, таке «питання оформлення цивільних відносин» можна вирішувати тільки на референдумах, причому регіональних. Ця заява була зроблена в передачі на телеканалі «Дождь».

«Росія достатньо велика: різне ставлення в різних суб'єктах федерації. Я думаю, що референдуми в Дагестані ніколи не легалізують такі відносини», - пояснив свою позицію блогер.

«Я вважаю, що люди мають право оформляти між собою цивільні взаємини, як вони хочуть за потрібне. Питання, наприклад, усиновлення дітей - тут я категорично проти. Але якщо хтось живе в парі і хоче оформити свої спадкові відносини, і якщо в цьому суб'єкті федерації є таке законодавство, це ліберальний місто, я не проти», - підсумував О.Навальний.

Відповідаючи на питання про можливість проведення гей-парадів у Москві, О.Навальний нагадав, що в країні ще ніхто не відміняв Конституцію, а основний закон країни дає громадянам право збиратися мирно і без зброї. «Головним тут залишається питання безпеки», - додав він.

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О.Навальний також прокоментував своє раптове звільнення з-під арешту після оголошення обвинувального вироку Ленінським районним судом.

На думку блогера, це рішення прийняв особисто президент Путін. «Це таке традиційне путінське айкідо», - зазначив він. Опозиціонер зауважив, що глава держави пішов на такий крок під тиском активістів, які вийшли на Манежну площу і влаштували несанкціонований мітинг у центрі Москви. Численні конспірологічні теорії, висунуті політологами, не мають під собою ніяких підстав.

«Це все - пекельна нісенітниця, всі ці версії якихось дурних політологів», - цитує РосБізнесКонсалтинг.