Путін побачив «хороший привід» поговорити з Януковичем про безпеку

Президент Російської Федерації Володимир Путін запропонував Президенту України Віктору Януковичу обговорити, серед іншого, питання співробітництва у сфері безпеки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час двосторонньої зустрічі в Києві двох президентів.

Путін підкреслив, що контакти на найвищому рівні між двома країнами відбуваються на постійній основі.

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Водночас, за його словами, завжди є багато питань і проблем, які необхідно вирішити. При цьому Путін нагадав, що завтра два президенти братимуть участь у святкуванні Дня Російського Флоту в Севастополі.

«Завтра у нас буде ще одне свято, завдяки вам воно стало спільним — свято Військово-морського флоту. Сподіваюся, це буде ще одним хорошим приводом поговорити про співробітництво у сфері безпеки», - сказав Путін, додавши, що в цьому питанні багато загроз і викликів для двох країн.

У свою чергу, Янукович запропонував коротко обговорити поточний порядок денний двосторонніх переговорів. «Я впевнений у тому, що у нас дуже багато є взаємних інтересів, питань, які цікаві Україні таРосії, які можуть створити умови для розвитку наших економік, взаємного співробітництва у цілій низці галузей», - сказав Президент України.