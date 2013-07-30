У міграційній службі пояснили, чому трьом росіянам не дали статусу біженця

У Державній міграційній службі України заявляють, що на законних підставах відмовили у статусі біженця активісту «Іншої Росії» Олексію Дев’яткіну, журналістці Джені Курпен і активісту партії «Солідарність» Михайлу Маглову, які залишили Росію через побоювання стати фігурантами «болотної справи».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала на прес-ланчі директор Департаменту у справах біженців і іноземців Державної міграційної служби Наталія Науменко.

«Коли міграційна служба відмовляє таким персонам у наданні статусу біженця, були проаналізовані усі матеріали справи, проведені усі необхідні запити до компетентних органів для оцінювання обставин, через які персона не може повернутися до країни походження, і дійшли висновку про те, що ці підстави необґрунтовані, тому їм було відмовлено у наданні статусу біженця», - сказала Науменко.

«Усі процедури були дотримані відповідно до чинного законодавства», - додала вона.

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У свою чергу заступник голови Державної міграційної служби України Василь Грицак відзначив, що на міграційну службу не чинилося жодного тиску з боку державних органів України.

«Тиску з боку Адміністрації Президента, Кабінету міністрів, Міністерства внутрішніх справ і Міністерства закордонних справ або інших інституцій на Державну міграційну службу не було», - сказав він.

У свою чергу регіональний представник управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Білорусі, Молдові і Україні Олдріх Андрисек відзначив, що минулого року лише один громадянин Росії одержав статус біженця в Україні.

“Для мене абсолютно незрозуміло, що всім було відмовлено. Якщо це мотивовано чисто політичним або у зв'язку з некомпетентністю інтерв'ю, я не вдаватимуся в подробиці... Але дійсно, частина з цих росіян, які не успішно проситимуть тут, з часом одержать притулок в інших країнах, і відповідь буде очевидною», - сказав він.

Він також як приклад відзначив, що минулого року в Австрії статус біженця отримали 1 тис. 105 громадян Росії.