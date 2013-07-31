Захист Тимошенко звернеться до Верховного Суду у газовій справі

Як передає кореспондент УНІАН, про це захисник Сергій Власенко заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.

Він нагадав, що вчора набуло чинності рішення Європейського суду з прав людини, ухвалене 30 квітня 2013 року, за результатом розгляду першої справи “Тимошенко проти України”.

“З сьогоднішнього дня у захисту Юлії Тимошенко з’являться встановлені українським законодавством підстави про звернення до Верховного Суду України з вимогою переглянути і скасувати незаконний, політично вмотивований вирок у газовій справі”, - заявив Власенко.

“Захист це зробить у найближчі дні”, - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 30 квітня Європейський суд з прав людини визнав незаконним, політично мотивованим та свавільним арешт Тимошенко 5 серпня 2011 року у рамках судового розгляду так званої "газової" справи.

Згідно з Європейською конвенцією з прав людини, контроль за виконанням рішення Євросуду покладається на Комітет міністрів Ради Європи.

Одразу після оголошення рішення Європейського суду країни Європейського Союзу, США та міжнародні організації закликали владу України негайно його виконати та звільнити Тимошенко.

18 липня у прес-службі Міністерства юстиції заявили, що Україна виконала рішення ЄСПЛ за скаргою Тимошенко

Довідка УНІАН. Тимошенко в жовтні 2011 року було засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з Росією у 2009 році. З кінця грудня 2011 року вона відбуває термін у Качанівській колонії в Харкові. З травня 2012 року через погіршення здоров’я Тимошенко перебуває на лікуванні в лікарні «Укрзалізниці» у Харкові.