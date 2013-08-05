Яценюк сподівається, що Янукович покаже світу - справедливість є

Голова фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк сподівається, що Президент України Віктор Янукович прийме відповідальне політичне рішення та звільнить екс-прем’єр-міністра України Юлію Тимошенко.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Яценюк сказав на брифінгу перед ЦКЛ “Укрзалізниця” у Харкові.

Він наголосив, що рішенням Європейського суду з прав людини визнано, що Тимошенко була ув’язнена незаконно. На думку Яценюка, після винесення рішення ЄСПЛ у Януковича “є юридична і політична можливість виконати одну із ключових вимог, яка необхідна для того, щоб Україна стала на ділі європейською державою”.

На тему: ЗМІ: стан Тимошенко тяжкий, вона не може самостійно піднятися з ліжка

“Щоб підписати угоду з Європейським Союзом на саміті 22 листопада, Віктор Янукович має можливість зробити перший крок до звільнення Тимошенко і надати їй можливість отримати медичну допомогу за межами України. Я сподіваюсь на те, що таке відповідальне політичне рішення буде прийнято”, - сказав Яценюк.

Він наголосив, що таке рішення влади “покаже всьому світу, що справедливість існує, що за неї потрібно боротися”, і дасть можливість Тимошенко брати участь у політичному житті України.