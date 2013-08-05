ЗМІ: стан Тимошенко тяжкий, вона не може самостійно піднятися з ліжка

Співробітники ЦКЛ «Укрзалізниці» (м. Харків) вважають стан екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко тяжким. Про це пише газета «Вести» від 5 серпня ц.р. №58.

Видання, з посиланням на співробітників медустанови, пише: «Вона сильно схудла і занепала духом. Вікна її палати виходять на північний захід і затоніровані настільки, що туди взагалі не потрапляє сонячне світло. Піднятися з ліжка самостійно вона не може і пересувається по палаті лише з допомогою медперсоналу».

Лікар Тимошенко - лікар-невропатолог Ірина Фурса - відмовилася коментувати стан підопічної, зазначає газета.

За інформацією видання, в лікарні, на дев'ятому поверсі якої екс-прем'єр займає кілька палат у другому неврологічному відділенні патології хребта, вже добряче стомилися від підвищеної уваги і заходів безпеки через наявність такого ВІП-пацієнта. Щоразу при вході в палату Тимошенко медсестер ретельно обшукує міліція і перевіряє каталки операційних пацієнтів. «Зараз у лікарні можна частіше зустрінеш людину в синій формі, ніж у білому халаті. Лікарня перетворилася на райвідділ міліції, і це сильно шокує нових пацієнтів», - говорять співробітники ЦКЛ.

На тему: Сьогодні виповнюється два роки з дня арешту Тимошенко

У дні візитів до Тимошенко на вході до лікарню в усіх перевіряють документи. У звичайні дні на воротах чергують до п'яти міліціонерів, територію патрулюють ще близько 10 осіб, троє міліціонерів постійно знаходяться біля приймального відділення, один охоронець сидить у холі лікарні і ще від трьох до п'яти міліціонерів чергують на 9-му поверсі. До речі, піднятися на ліфті на 9-й поверх неможливо - кнопка поверху в двох ліфтах заблокована. Доводиться підніматися сходами - між 8-м і 9-м поверхами висить камера.

Нагадаємо, сьогодні, 5 вересня, минає два роки з дня арешту екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко.

Її заарештували 5 серпня 2011 року під час розгляду так званої "газової" справи через те, що вона нібито "системно перешкоджала встановленню істини, порушувала порядок судового засідання, не виконувала розпорядження головуючого, свідомо затягувала процес, висловлювала неповагу до суду, а також до свідка", яким на той момент виступав чинний прем'єр-міністр Микола Азаров.

Тоді на знак протесту проти арешту Тимошенко біля Печерського суду почалося безстрокове пікетування, яке триває до сьогоднішнього дня.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2011 року Тимошенко було засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень під час підписання газових контрактів з Росією в 2009 році.

З кінця грудня 2011 року вона відбуває термін у Качанівській колонії в Харкові.

З травня 2012 року у зв'язку з погіршенням стану здоров'я Тимошенко перебуває на лікуванні в лікарні «Укрзалізниці» в Харкові.