Політолог пояснює, чому Азарова не змінять аж до виборів

Таку думку експерт висловив в ексклюзивному коментарі УІНАН.

"Розмови про те, що Арбузов невдовзі стане прем’єр-міністром, ведуть ті, хто не розуміє суті "контракту", за яким сформований теперішній Кабінет міністрів. За цим "контрактом" сформований тандем Азаров - Арбузов. Азаров залишається на посаді прем’єр-міністра до президентських виборів 2015 року, а Арбузов буде його першим віце-прем’єром", - зазначив Карасьов.

За словами політолога, "контракт" полягає у тому, що Азаров врівноважує й балансує можливі внітрішні протиріччя в уряді і водночас готує можливу заміну на прем’єрство - Арбузова.

Між тим, наголосив експерт, Арбузов так само зацікавлений у неспішній, грунтовній підготовці до прем’єрської посади.

"Він не хоче брати на себе відповідальність за економічну, фінансову ситуацію в державі, за можливі проколи економічної політики. Усе це на себе брав, бере та буде брати Микола Азаров, допоки буде на своїй посаді. Крім того, прем’єр прекрасно розуміє неготовність "молодих" донецьких взяти під повний контроль Кабмін. Тим паче, у цьому питанні йде інше протистояння інших груп впливу у правлячій команді. Тому всіх влаштовує збалансована побудова теперішнього Кабміну", - сказав Карасьов.

За його словами, "потрібно дочекатися, поки дозріє серед "молодих" міністрів та віце-прем’єрів достойна заміна Азарову".

"Теоретично зайняти в майбутньому посаду прем’єра є (шанс) в кожного молодого міністра. Президент як умілий кадровик вибудував свою команду таким чином, щоб на данному етапі віце-прем’єри більше проявляли себе в довірених їм сферах компетенції, а не починали пряму боротьбу за посаду прем’єра. Зараз для них головне - показати професіоналізм у сферах їхньої компетенції для того, аби претендувати на високі посади в державі. Поки що виглядає все так, що це не Кабмін "Азарова - Вілкула", а "Азарова - Арбузова", - сказав Карасьов.