Турчинов: Чому ”регіони” нервують? Ми вже такі лагідні...

Один з лідерів БЮТ Олександр Турчинов прогнозує, що голосування по кандидатурі прем`єра відбудеться у вівторок незалежно від того, як пройде голосування по доформуванню керівництва парламенту.

Про це Турчинов заявив у четвер після оголошення перерви.

"Я переконаний, що буде обраний найближчим часом і перший заступник голови і заступник голови і голови комітетів. І на вівторок ми спокійно зможемо виходити незалежно від того, як пройде обрання на ці посади на голосування щодо кандидатури прем`єра", - сказав він.

Турчинов нагадав, що вівторок є крайнім терміном для обрання прем’єра. "А завтра, я боюся, що вони сьогодні затягнуть час зі своїми перервами, і навряд ми зможемо обрати навіть віце-спікерів".

Турчинов сказав, що коаліція запропонувала опозиційним фракціям самим обрати собі "найкращі комітети, для того, щоб збалансувати їхню присутність у владі" і погоджується на всі їхні пропозиції включно щодо перерви у засіданнях.

"Ми вже такі лагідні, що підтримаємо все, що вони скажуть. Попросили годину, півтори години – будь ласка, проводьте консультації. Але ж ви бачите, що вони самі не знають, що вони хочуть. І навіть під час своєї розминки (блокування трибуни) вони тричі змінювали позиції", - сказав він.

Він також підкреслив, що не зрозумів, чому регіони заблокували трибуну, оскільки раніше погроз таких не лунало.

"Нам дивно, що нервова система фракції регіонів чомусь зовсім їм відмовляє", - додав він.

Українська правда