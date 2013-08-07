Томенко: вибори без Тимошенко будуть нелегітимними

Наступний крок - її визволення в термін, який дає можливість їй брати участь у президентській виборчій кампанії.

Про це заявив один з лідерів «Батьківщини», народний депутат України микола Томенко в інтерв’ю ТВі.

За його словами, на сьогоднішній день «ми маємо програму мінімум і програму максимум. Програма мінімум – це власне порятунок її здоров’я і життя. За сьогоднішніх обставин ми пройшли непростий шлях, де, на жаль, не можемо довіряти МОЗ, і тому пункт А: лікування за кордоном – це позиція нашої команди, і ми вважаємо, що за сьогоднішніх правових обставин це реально. І пункт Б – після лікування ми сподіваємося на те, що Європейський суд другу справу розгляне і це створить нормальну правову ситуацію до звільнення Тимошенко – а отже її можливість брати участь у президентській виборчій кампанії і повернення її в політику».

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За словами Томенка, опозиція сподівається, що Європейський суд з прав людини другу справу екс-прем’єра «розгляне і це створить правову ситуацію до звільнення Тимошенко – її можливість брати участь у президентській виборчій кампанії. Ми потрапляємо в певну колізію, пов’язану з тим, що мусимо зробити все, аби до початку президентської кампанії Тимошенко стала суб’єктом цієї президентської виборчої кампанії. Інакше ми були б нещирі і невідповідальні, коли на з’їзді “Батьківщини” висували її одноголосно кандидатом у Президенти».

При цьому Томенко наголосив, що сьогодні, «згідно з дослідженнями, лідером опозиції більш як 30% населення вважають Тимошенко, якщо за різними оцінками – найгіршими і найкращими – порядку мінімум 20% від тих, хто визначилися, готові голосувати за Тимошенко як за Президента, то за будь-яких з суспільно-політичної точки зору суспільної легітимності як можна проводити президентську кампанію? … Скажімо так: дві найпотужніші політичні постаті на сьогоднішній день – Тимошенко і Янукович, а вона не бере участі. У мене запитання – у суспільно-політичному сенсі це легітимні вибори? Звичайно, нелегітимні. Бо третина людей, які вважають, що вона – лідер опозиції, і п’ята частина людей, які хотіли б бачити її Президентом, уже стартово подбали проте, щоби була можливість за неї голосувати», - цитує телеканал.

Тому, зауважив Томенко, «треба менше зараз дебатувати про юридичні обставини і говорити більше про суспільні речі. Я думаю, перед президентською виборчою кампанією, очевидно, ми повернемося до закону про вибори Президента – і це можна буде абсолютно спокійно внормувати, як ми це робили перед парламентськими виборами».

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На запитання: «Коли Юлія Тимошенко вийде на волю, на вашу думку?», Томенко відповів: «Думаю, що до Вільнюського саміту вона, як мінімум, повинна мати можливість пролікуватися. А наступним кроком, цілком вірогідно, буде її визволення. Думаю, треба реалістично дивитися на речі – ми маємо шанс провести це в термін, який дає можливість їй брати участь у президентській виборчій кампанії.