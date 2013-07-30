Політологи оцінили шанси Тимошенко вийти на волю

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони говорили на прес-конференції на тему: «Опозиція: два роки без Тимошенко».

Директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов висловив думку, що звільнення Тимошенко залежатиме, зокрема, й від рейтингу лідера партії «УДАР» Віталія Кличка перед президентськими виборами.

“Якщо при нинішніх правилах обрання Президента у нього (Кличка — УНІАН) будуть реальні шанси на перемогу і якщо на нього буде мало негативу, або він виявиться тефлоновим кандидатом, до якого не пристає ніякий негатив, то це створить серйозні проблеми для влади, як його перемогти, і тоді, можливо, вони (представники влади — УНІАН) подумають, що в другому турі краще мати Тимошенко, тому що в неї є негатив — знову згадають газові ціни, всю цю історію з Путіним, Лазаренка”, - вважає Карасьов.

Він зазначив, що тоді влада сподіватиметься, що й цього разу, як і в 2010 році, Президент України Віктор Янукович у другому турі виборів переможе Тимошенко.

Водночас політолог підкреслив, що це один із можливих варіантів звільнення Тимошенко, але він є малоймовірним.

Професор, науковий директор Школи політичної аналітики при НАУКМА Олексій Гарань підкреслив, що питання звільнення Тимошенко “буде вирішуватися не юристами, воно буде вирішуватися як питання політичної доцільності для Януковича”.

Він не виключив, що для підписання Угод про асоціацію з ЄС Янукович може піти на поступки в питанні скоріше не звільнення Тимошенко, а можливо відправлення її на лікування за кордон. Гарань вважає, що саме це може стати компромісом.

“Цілком можливо, що Янукович буде тримати цю карту — звільнення Тимошенко - до останнього моменту, до Вільнюського саміту”, - зауважив експерт.

Він додав, що ця «карта» може бути розіграна з тим, щоб в ЄС “заплющили очі на інші речі, які відбуваються в Україні, в тому числі проблеми з виборами”.

Гарань не виключив, що Янукович спробує піти на поступки «у питанні Тимошенко для того, щоб забезпечити вертикальну зміну атмосфери у стосунках з ЄС».

Своєю чергою народний депутат від «Батьківщини» Андрій Шевченко вважає, що “Янукович зробить все для того, щоб Тимошенко не була кандидатом в президенти на виборах 2015 року”.

Він наголосив, що опозиція бачить “реальну можливість цього добитися (звільнення Тимошенко — УНІАН), і це є мета для нашої команди”.

“Якщо Тимошенко не буде балотуватися (у Президенти), то, я знаю, що вона зробить все для того, щоб навіть будучи ув’язненою, все одно підтримати того кандидата, хто переможе Януковича в другому турі”, - додав депутат.