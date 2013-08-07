ЗМІ: У Феодосії оголосили винагороду за інформацію про вбивство мера

Міська влада не оголошувала офіційноъ винагороди за відомості про обставини вбивства Бартенєва, але готова заплатити за неї.

Про це повідомив заступник міського голови Феодосії Ігор Авруцький.

"Це чутки (про оголошення офіційного винагороди - ред.). Однак за інформацію, яка посприяє розкриттю злочину, ми готові видати суму, яку озвучить людина, яка її надасть, але не за рахунок міського бюджету", - сказав Авруцький Кafanews.com, не уточнивши, чиї гроші будуть використані для цих цілей.

Як повідомляв УНІАН, на Бартенєва напали в ніч на 28 липня, коли він зайшов у під'їзд п'ятиповерхівки. Чоловік середнього зросту і міцної статури з відстані майже півтора метра вистрілив меру в спину. Почалася боротьба. Злочинець зник, забравши барсетку Бартенєва з грошима і документами.

Міліція знайшла сумку без грошей.

Бартенєв помер у лікарні, не проживши і доби. Йому було 57 років. Він мав звання Герой України. Двічі, в 2008 і 2010 роках, обирався мером Феодосії. Розслідування проводиться за статтею Кримінального кодексу України «розбій» і «умисне вбивство».