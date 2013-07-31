Москаль розповів «біографію» обрізу, з якого вбили мера Феодосії

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі Москаля.

«Поки МВС мовчить про походження зброї, з якої було вбито мера Феодосії, я провів власне розслідування "біографії" цього обрізу, — заявив Москаль. — Ось його результати. 5 грудня 2011року співробітники УБОЗ УМВС у Тернопільській області в затримали в Тернополі у барі "Маяк" (вул. Мазепи, 1) мешканця Бучацького району Сергія Д., в котрого вилучили обріз мисливської рушниці (інвентарний номер А-0268/50 1950 року)».

За даними депутата, Сергій Д. засуджений за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України ("Носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу"; санкція — від 3 до 7 років). Раніше ця зброя не була "засвічена" в кримінальних діяннях.

«Згідно з рішенням суду, обріз було визнано речовим доказом, який підлягав утилізації. Постанову про утилізацію суд направив до УМВС області. А УМВС замість утилізації просто-на-просто збуло обріз. З якого у ніч на 27 липня було вбито мера Феодосії. Так коло й замкнулося…», - зазначив Москаль.

Як повідомляв УНІАН, 30 липня джерело у прокуратурі повідомило, що на Тернопільщині розпочато розслідування стосовно працівників міліції, які допустили, що зброю, яка мала бути утилізована, потрапила до вбивці мера Феодосії Бартенєва.

За даними джерела, після вбивства Бартенєва було встановлено, що мисливський обріз, з якого його вбили, проходив як речовий доказ, а потім мав бути утилізованим працівниками УМВС в Тернопільській області.

У прес-службі обласної прокуратури УНІАН підтвердили, що є документ, який свідчить, що вогнепальна зброя, з якої вбили мера Феодосії, була утилізована цього року.

Оскільки даний документ суперечить реальному стану справ, прокуратурою стосовно службових осіб УМВС в Тернопільській області, які відповідали за утилізацію зброї, відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем).

Раніше Москаль заявляв, що міліція є основним постачальником наркотичних засобів та зброї в Україні.

«Схема збуту зброї дуже проста. Після рішень суду про знищення зброї чи наркотиків, які надходять у МВС на виконання, як правило, складаються липові акти про знищення (утилізацію) цих речдоків, а насправді вони йдуть на вторинний ринок», - стверджував Москаль.

Довідка УНІАН. На Бартенєва напали в ніч на 28 липня, коли він зайшов у під'їзд п'ятиповерхівки. Чоловік середнього росту і міцної статури з відстані майже півтора метра вистрілив меру у спину. Розпочалась боротьба. Злочинець втік, забравши барсетку Бартенєва з грошима і документами. Міліція знайшла сумку без грошей.

Бартенєв помер у лікарні, не проживши й доби. Йому було 57 років. Він мав звання Герой України. Двічі, в 2008 і 2010 роках, обирався мером Феодосії.

Розслідування проводиться за статтею Кримінального кодексу України «розбій» і «умисне вбивство».