КПУ розпочинає збір підписів за Митний Союз

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив лідер комуністів Петро Симоненко на засіданні Медіа-клубу “На власний погляд” у Києві.

“8 вересня ми збираємо у Києві громадян України, з числа яких буде затверджена ініціативна група зі збору підписів на проведення референдуму щодо вступу до Митного Союзу. Зі свого боку КПУ забезпечить організаційну роботу. На референдум ми виносимо два питання: хто підтримує вступ України до Митного Союзу, а хто за те, щоби Україна приєдналася до Європейського Союзу”, - сказав він.

Водночас, на думку лідера КПУ, якщо Україна обере шлях до Митного Союзу, то щорічно у дохідну частину бюджету додатково надходитиме 9 млрд дол, якщо ж приєднається до ЄС, втрати становитимуть 2 млрд дол щорічно.

Симоненко також додав, що КПУ розраховує зібрати не менше 4 млн підписів за проведення референдуму.