Депутати Київради хочуть перевиборів і в бункері ховатися не збираються

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив член постійної комісії Київради з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв'язків, інформаційної політики Віктор Гринюк.

"Звернення вже готове. Відсотків 60 депутатів його підписали", - сказав Грінюк.

За його словами, список підписантів має збільшитися у день проведення сесії, коли з’їдуться до Києва усі депутати (19 серпня – УНІАН).

У свою чергу член постійної комісії Київради з питань правопорядку, регламенту та депутатської етики Олексій Самохін запевнив, що варіант проведення виїзного засідання Київради 19 серпня не розглядається.

"Наскільки мені відомо, засідання Київради має відбуватися на Хрещатику, 36, де завжди. Ніхто не збирається ховатися в якийсь бункер...", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, направлення звернення до парламенту депутатами Київради щодо призначення у столиці місцевих виборів є однією з вимог, які висувала опозиція, блокуючи 11 липня роботу нинішньої Київради.