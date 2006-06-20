Ющенко зустрівся з головою СБУ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає за необхідне посилити цивільний контроль за діями силових структур у нашій державі.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це він заявив сьогодні під час зустріч з головою Служби безпеки України Ігорем ДРІЖЧАНИМ.

Голова СБУ доповів главі держави про заходи, які здійснює його відомство у рамках виконання указів та доручень Президента з метою стабілізації ситуації в Автономній Республіці Крим, та дії СБУ, спрямовані на посилення захисту національних інтересів країни.

І.ДРІЖЧАНИЙ також поінформував Президента України про заходи щодо реформування СБУ, а також про хід розслідування ряду резонансних кримінальних справ.

Президент України наголосив, що підтримує роботу, яку проводить СБУ з реформування своїх структур. Він також вважає за необхідне посилити цивільний контроль за діями силових структур у нашій державі.

Окрім цього, під час зустрічі було обговорено низку організаційно-кадрових питань.