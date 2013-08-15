У Партії регіонів українських експортерів закликають до витримки

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, на думку Плотнікова, проблеми, які, з'явилися в торгівлі України та Російської Федерації, будуть врегульовані шляхом двосторонніх переговорів.

«Проблеми, які ми сьогодні спостерігаємо в торгових відносинах України і Російської Федерації, не принесуть користі жодній із цих країн. Це очевидно. Однак не варто перебільшувати гостроту ситуації, що склалася, а вже тим більше розцінювати виниклі труднощі як якусь торгову війну», - зазначив Плотніков.

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«Ймовірно, у Російської Федерації і ряду країн Митного союзу існує своє внутрішнє розуміння того, як їм слід поводитися зі своїми торговими партнерами, якою мірою подібні відносини повинні бути більш-менш дружніми», - додав він.

На його переконання, ситуація з експортом українських товарів до РФ буде врегульована шляхом двосторонніх переговорів або, можливо, переговорів з іншими країнами-членами Митного союзу.

«З цієї точки зору, в даний момент необхідно проявити певну витримку. Є надія, що в результаті переговорів ситуація, що склалася, буде вирішена», - сказв Плотніков.