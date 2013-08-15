Адвокат: Тимошенко, швидше за все, не буде присутня завтра в суді

Екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко, швидше за все, не буде присутня на судовому засіданні у справі корпорації «Єдині енергосистеми України», яке призначено на 16 серпня.

Про це УНІАН повідомив її адвокат Олександр Плахотнюк.

"Наскільки мені відомо, заяву про доставку вона писала. Як себе поведе Пенітенціарна служба - невідомо. Але, якщо говорити об’єктивно, скоріш за все, її там не буде. З яких причин - про це можна буде говорити завтра", - сказав Плахотнюк.

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Як повідомляв УНІАН, 5 липня у засіданні Київського районного суду Харкова з розгляду справи ЄЕСУ було оголошено перерву до 16 серпня.

Рішення ухвалив головуючий суддя Костянтин Садовський з огляду на відсутність у залі судових засідань підсудної, а також її захисника Євгенії Тимошенко.

Довідка УНІАН. У жовтні 2011 року СБУ порушила проти Тимошенко кримінальну справу за переведення боргів корпорації ЄЕСУ на бюджет України.

За інформацією прес-центру СБУ, Тимошенко «обвинувачується в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн грн, розкраданні та замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування понад 25 млн грн податку на додану вартість, службовій підробці та в ухиленні від сплати 681 тис. грн прибуткового податку. Методом розкрадання бюджетних коштів було впровадження корпорацією ЄЕСУ фінансової схеми приховування валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній».

Тимошенко в 1995-1997 рр. очолювала корпорацію ЄЕСУ.