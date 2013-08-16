Опозиція вимагає повернути пенсіонерам статус-кво

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО “Батьківщина”, відповідний законопроект «Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» поданий до Верховної Ради.

«У зв’язку з тим, що з ухваленням пенсійної реформи не відбулося ніяких позитивних соціально-економічних змін, а Конституційний Суд неодноразово наголошував, що не можна ухвалювати будь-які підзаконні акти, що погіршують соціальне становище громадян, за дорученням опозиції було підготовлено цей законопроект про скасування ганебного «покращенського» закону», - сказав Павловський.

У пояснювальній записці до законопроекту наголошується, що з часу прийняття пенсійної реформи (8 липня 2011 р.) «не були вжиті дієві заходи щодо відновлення та розвитку національного виробничого комплексу, легалізації трудових відносин та доходів, розширення сфери зайнятості та підвищення рівня заробітних плат, що неминуче мало б результатом збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів та відрахувань на загальнодержавне соціальне страхування. Відтак, проблеми Пенсійного фонду залишаються нерозв’язаними».

Навпаки, підкреслив народний депутат, «підвищено пенсійний вік, скасовано пенсії за вислугу років та на пільгових умовах, запроваджено більш жорсткий підхід до обчислення стажу роботи та заробітку, зменшено розмір максимальної пенсії для осіб, які втратили працездатність, зменшено нарахування пенсій для державних службовців та ін.».

«У зв’язку з викладеним вбачається за необхідне відновити статус-кво на законодавчому рівні, повернувши законодавчу базу пенсійної системи у стан, який передував руйнівним «реформам» оманливого «покращення», - наголошується у пояснювальній записці.