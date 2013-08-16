Адвокат каже, що Мельник кордону не перетинав

Екс-ректор ректора Національного університету Державної податкової служби Петро Мельник не перетинав кордон з Білоруссю і зараз лікується в Україні.

На тему: Білоруси заявляють про затримання Мельника, українські прикордонники інформацію спростовують

Про це TVI.ua повідомив адвокат підсудного Руслан Місюна.

”Петро Мельник знаходиться в Україні. Він виходив зі мною на зв’язок. Це неправда, що мій клієнт перетнув кордон з Білоруссю. Має бути відео-підтвердження цього, а я про таке нічого не чув”, - сказав він.

Адвокат також наголосив, що Мельник перебуває на лікуванні, адже у нього все ті ж проблеми із серцево-судинною системою.

Про те, де саме перебуває екс-ректор, адвокат пообіцяв повідомити у найближчий час.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 серпня, деякі ЗМІ повідомили, що Мельник перетнув українсько-білоруський кордон вночі 9 серпня.

Потім з’явилися повідомлення з посиланням на білоруських прикордонників, що Мельник був затриманий і переданий українській стороні.

Однак, Державна прикордонна служба України спростувала інформацію окремих ЗМІ про затримання у Білорусі та передачу Мельника українській стороні. “Ця інформація не відповідає дійсності. Ми зв’язувалися з білоруськими колегами і вони її спростували”, - повідомили УНІАН у прес-службі ДПСУ.

Нагадаємо, Мельника було затримано 27 липня під час одержання від двох громадян України хабарів у розмірі 40 тис. і 80 тис. грн за вступ їхніх родичів до вишу, яким він керував.

1 серпня Печерський райсуд Києва обрав Мельнику запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 27 вересня включно. 7 серпня на Мельника одягнули електронний браслет для відстеження місця його перебування.

9 серпня зранку слідчий подав до суду клопотання про зміну запобіжного заходу Мельнику з домашнього арешту на тримання під вартою. З цим клопотанням, згідно із статтею 184 КПК України, підозрюваний був ознайомлений заздалегідь.

Однак стало відомо, що Мельник втік з-під домашнього арешту, скинувши електронний браслет.

12 серпня Печерський райсуд Києва задовольнив клопотання слідчого про зміну запобіжного заходу стосовно Мельника з домашнього арешту на затримання.

14 серпня його було оголошено у міжнародний розшук.