Адвокат: звільнення представника України у ЄСПЛ не вплине на справу Тимошенко

Упевненість у цьому в коментарі кореспондентові УНІАН висловив адвокат Тимошенко Олександр Плахотнюк.

«Воно не може вплинути на долю справи, тому що це людина, яка представляє Україну саме від уряду України у ЄСПЛ. Хто б там не був, на діяльність Європейського суду у цій справі і на розгляд справи воно вплинути не може», - наголосив Плахотнюк.

«На нашу скаргу це ніяк не може вплинути. Питання у причинах. Мені б було цікаво послухати його, чому він пішов у відставку. Якщо людина не хоче працювати, то це через якісь причини. Не думаю, що це за сімейними обставинами», - додав адвокат.

Як повідомляв УНІАН 13 серпня міністр юстиції Олена Лукаш заявила, що Уповноважений Кабінету міністрів у справах Європейського суду з прав людини Кульчицький подав у відставку.