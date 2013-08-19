Вчителі скаржаться, що через блокування Київради їх залишили без надбавок
Вчителі, які вийшли сьогодні на мітинг, незадоволені, що через блокування роботи Київради їм не платять надбавки до зарплати.
Бюджетники, які вийшли сьогодні на мітинг під стіни Київської міської ради, пояснили свої мотиви тим, що вони з серпня не отримують надбавок до платні, а також тим, що блокування роботи Київради заморозило будівництво важливих інфраструктурних об'єктів у Києві, зокрема, будівництво метро на житловий масив Теремки, повідомляє ТСН.
"Мені вже доводилося вислуховувати сьогодні від якихось агітаторів з прапорами закиди в політичній несвідомості, у тому, що вчителі вийшли на мітинг тільки через свої надбавки. Дійсно, ми з серпня не отримуємо надбавок. Оклад молодого вчителя не дотягує до півтори тисячі гривень, оклад вчителя вищої категорії - 1806 гривень. Раніше вони отримували по 300 і 360 гривень муніципальної надбавки, тепер вони цього позбавлені. Але якби це була єдина проблема!" - сказала заступник директора спеціалізованої школи № 220 у Голосіївському районі Наталія Голиця, пояснюючи причини своєї участі в мітингу під столичною мерією.
За її словами, через те, що в липні Київрада не змогла провести сесію, не тільки зменшилися і без того скромні доходи вчителів та інших бюджетників, але і виникла загроза зриву завершення важливого для городян об'єкта - станції метро "Теремки".
"Тому я сьогодні вийшла на мітинг - щоб не дати політикам можливості знову зривати важливі для міста проекти і позбавити матеріальної підтримки вчителів та інших наших колег по бюджетній сфері", - каже учасниця мітингу.
Як раніше повідомлялося, 19 серпня Київрада повинна ухвалити ряд рішень про виділення бюджетних коштів на потреби міського господарства та соціальної сфери, в тому числі на фінансування виплати муніципальних надбавок бюджетниками у розмірі 20% від окладу. Представники опозиції заявили про намір зірвати засідання. У відповідь на це київські бюджетники вийшли на мітинг під КМДА, щоб підтримати вимогу профспілок забезпечити безперешкодну роботу Київради.