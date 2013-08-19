Вчителі скаржаться, що через блокування Київради їх залишили без надбавок

Бюджетники, які вийшли сьогодні на мітинг під стіни Київської міської ради, пояснили свої мотиви тим, що вони з серпня не отримують надбавок до платні, а також тим, що блокування роботи Київради заморозило будівництво важливих інфраструктурних об'єктів у Києві, зокрема, будівництво метро на житловий масив Теремки, повідомляє ТСН.

"Мені вже доводилося вислуховувати сьогодні від якихось агітаторів з прапорами закиди в політичній несвідомості, у тому, що вчителі вийшли на мітинг тільки через свої надбавки. Дійсно, ми з серпня не отримуємо надбавок. Оклад молодого вчителя не дотягує до півтори тисячі гривень, оклад вчителя вищої категорії - 1806 гривень. Раніше вони отримували по 300 і 360 гривень муніципальної надбавки, тепер вони цього позбавлені. Але якби це була єдина проблема!" - сказала заступник директора спеціалізованої школи № 220 у Голосіївському районі Наталія Голиця, пояснюючи причини своєї участі в мітингу під столичною мерією.

За її словами, через те, що в липні Київрада не змогла провести сесію, не тільки зменшилися і без того скромні доходи вчителів та інших бюджетників, але і виникла загроза зриву завершення важливого для городян об'єкта - станції метро "Теремки".

"Тому я сьогодні вийшла на мітинг - щоб не дати політикам можливості знову зривати важливі для міста проекти і позбавити матеріальної підтримки вчителів та інших наших колег по бюджетній сфері", - каже учасниця мітингу.

Як раніше повідомлялося, 19 серпня Київрада повинна ухвалити ряд рішень про виділення бюджетних коштів на потреби міського господарства та соціальної сфери, в тому числі на фінансування виплати муніципальних надбавок бюджетниками у розмірі 20% від окладу. Представники опозиції заявили про намір зірвати засідання. У відповідь на це київські бюджетники вийшли на мітинг під КМДА, щоб підтримати вимогу профспілок забезпечити безперешкодну роботу Київради.