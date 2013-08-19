Яценюк розповів, як міліція била нардепів: кількох забрали в лікарню (фото, відео)

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив лідер фракції ”Батьківщина” Арсеній Яценюк, коментуючи бійку між правоохоронцями і народними депутатами, які намагалися прорватися до заблокованої будівлі Київради.

«Степана Кубіва вже госпіталізовано. Андрій Іванчук, Віталій Ярема (постраждали у бійці з міліцією - УНІАН), Едуард Леонов і ще кілька депутатів від ”Свободи”. Що відбувалося: міліція палицями била народних депутатів», - сказав Яценюк.

”Степана Кубіва вже забрала ”швидка”, інші хлопці просто по-чоловічому не хочуть ходити по лікарнях, але всі із забоями”, - підкреслив Яценюк.

За його словами, бійці ”Беркута” «замість того, щоб бігати за злочинцями і розшукувати врадіївських насильників, б`ються з народом і опозицією».

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 серпня, більшість Київради провели пленарне засідання, яке опозиція вважає нелегітимним у зв`язку із завершенням 2 червня ц.р. п`ятирічного терміну повноважень столичної ради.

Народні депутати від опозиції намагалися прорватися до Київради, проте їх не пропустили правоохоронці.

Після того, як народний депутат від ВО “Свобода” Едуард Леонов вибив вікно на першому поверсі будівлі, група народних депутатів проникла до будівлі.

Бійці «Беркуту» намагалися перешкодити народним депутатам потрапити до будівлі, у зв`язку з чим сталася сутичка. Проте керівник спецпідрозділу «Беркут» наказав підлеглим не чіпати парламентаріїв.

Народні депутати були заблоковані на першому поверсі будівлі Київради.

Пізніше в опозиції заявили про побиття міліціонерами кількох народних депутатів.

Водночас в столичній міліції заявили, що народні депутати від опозиції сьогодні в будівлі Київради побили міліціонера.