46% українців готові відстоювати цілісність країни зі зброєю (опитування)

У серпні 2013 року 61% опитаних підтримали б проголошення Незалежності України, якби перед ними постав такий вибір сьогодні. При цьому 46% опитаних готові у випадку виникнення відповідної загрози відстоювати територіальну цілісність України зі зброєю в руках.

Про це свідчать передані УНІАН результати останнього дослідження Соціологічної групи «Рейтинг».

Водночас 28% – не підтримали б проголошення Незалежності України, ще 13% – не визначилися. За останній рік (з серпня 2012) ці показники практично не змінилися.

Згідно з результатами дослідження, якщо на Заході підтримали б Незалежність майже 90%, на Півночі та в Центрі – майже 70%, то на Сході та Півдні – менше половини, а на Донбасі – взагалі лише третина. Лише на Донбасі кількість противників Незалежності перевищує кількість прихильників – рік тому ці показники були майже рівні. При цьому, серед прихильників Партії регіонів майже половина підтримали б Незалежність, а майже 40% – ні. Тоді як серед прихильників КПУ домінують противники Незалежності (дві третини).

Чим молодші респонденти, тим більше вони підтримують Незалежність України. Чоловіки більше підтримують Незалежність, ніж жінки. Чим більше матеріально забезпечена людина, тим вища підтримка Незалежності.

Майже 80% респондентів, які вважають рідною мовою українську, підтримують Незалежність. Водночас, серед респондентів, які вважають рідними одночасно російську та українську – таких близько половини, а серед тих, які вважають рідною лише російську, – лише третина.

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Майже 90% прихожан УГКЦ, понад 70% УПЦ (КП) та майже 60% просто віруючих, які не відносять себе до жодної конфесії, підтримують Незалежність. Тоді як серед прихожан УПЦ (МП) таких менше половини, хоча і серед них кількість прихильників Незалежності перевищує кількість противників.

46% опитаних готові у випадку виникнення відповідної загрози відстоювати територіальну цілісність України зі зброєю в руках. За останні три роки це найвищий показник: так, у 2010 році таких було 43%, у 2012 – лише третина.

Разом з тим, 43% опитаних не готові відстоювати територіальну цілісність України зі зброєю в руках, 11% – не визначилися.

Якщо раніше підвищену готовність відстоювати свою країну зі зброєю в руках висловлювали переважно прихильники лише партії «Свобода», то зараз таких однакова кількість і серед прихильників інших опозиційних партій: «УДАРу» та «Батьківщини» – близько 60%.

При цьому соціологи відзначають, що на Донбасі кількість опитаних, які готові відстоювати територіальну цілісність країни зі зброєю в руках, у 1,5 рази вища, ніж кількість людей, які підтримали б Незалежність.

Майже 60% чоловіків та кожна третя жінка готові захищати свою країну зі зброєю в руках. Чим молодші респонденти, тим вищу готовність декларують до відстоювання країни.

*** Терміни проведення дослідження: 9-18 серпня 2013 р. Аудиторія дослідження: населення України віком від 18 років і старші. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів.

Метод дослідження: особисте формалізоване інтерв’ю згідно з опитувальником (face to face).

Помилка репрезентативності дослідження (з ймовірністю 0,95): для значень, близьких до 50%, похибка становить не більше 2,2%, для значень, близьких до 30%, - не більше 2%, для значень, близьких до 10%, - не більше 1,3%, для значень, близьких до 5%, - не більше 1%.

Розподіл областей:

Захід: Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька;

Центр: Вінницька, Кіровоградська, Полтавська, Хмельницька, Черкаська;

Північ: м. Київ, Київська, Житомирська, Сумська, Чернігівська;

Південь: АР Крим, Одеська, Херсонська, Миколаївська, м. Севастополь;

Схід: Дніпропетровська, Запорізька, Харківська;

Донбас: Донецька, Луганська.