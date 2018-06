Українці вважають найважливішими проблемами безробіття і корупцію (опитування)

Про це свідчать передані УНІАН результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг".

За даними дослідження, більшість опитаних вважають, що найважливішими проблемами для України є безробіття (53%), корупція у державних органах (51%) та низький рівень виробництва (45%). Крім того, респонденти відзначили контроль за ростом цін (26%), соціальний захист бідних (25%), некомпетентність уряду (22%), політичну нестабільність (21%) та злочинність (15%).

Порівняно з вереснем минулого року, найбільше зросла кількість опитаних, які серед основних проблем країни виділили корупцію в державних органах (з 37 до 51%), низький рівень виробництва (з 40 до 45%), некомпетентність уряду (з 13 до 22%) та політичну нестабільність (з 16 до 21%).

На цю тему: 73% опитаних вважають, що ситуація з цінами погіршилася

Значно менше сьогодні громадян турбують злочинність (12%), некомпетентність уряду (12%), нестача або ймовірність відключення газу, електроенергії, води (10%), падіння курсу гривні (9%), політична нестабільність (9%), питання права власності на землю (7%).

Варто зазначити, що порівняно з вереснем минулого року відчутно зросла кількість опитаних, які серед основних персональних проблем виділили корупцію в державних органах (з 23 до 27%) та некомпетентність уряду (з 6 до 12%). Натомість по решті показників змін практично немає.

Таким чином, опитування показує, що основні проблеми, які хвилюють українців, пов'язані з економікою, наголосили у соціологічній групі «Рейтинг».

Разом з тим, громадяни чітко розділяють проблеми на ті, які турбують їх особисто, і ті, які є важливими для країни. Зокрема, опитані вважають, що контроль за ростом цін, затримки з виплатою зарплат чи пенсій, соціальний захист для бідних, падіння курсу гривні, ймовірність відключення газу та інших комунальних послуг є більш важливішими проблемами для них особисто, ніж для країни. Натомість низький рівень виробництва, корупція, політична нестабільність, некомпетентність уряду є більш важливими проблемами для країни, ніж особисто для громадян.

При цьому безробіття є однаково важливою проблемою як для громадян, так і для країни.

На цю тему: Третина українців підтримали б вибори Президента в один тур (опитування)

Цікавим є також регіональний розріз. Так, безробіття та некомпетентність уряду є більш важливими проблемами для мешканців Заходу; контроль за ростом цін, корупція, відносини з Росією – для мешканців Півдня та Сходу; соціальний захист бідних – для мешканців Центру країни.

Жінки більш гостро відчувають проблему росту цін та соціального захисту, чоловіки – корупції, низького рівня виробництва, безробіття та злочинності.

Молодь більше відчуває проблеми корупції, некомпетентності уряду, політичної нестабільності; люди середнього віку – безробіття, низького рівня виробництва; старші – росту цін та соціального захисту малозабезпечених.

Протягом 14-28 травня 2013 року опитано 1200 респондентів, віком старше 18 років. Статистична похибка для національної вибірки не перевищує 2,8%. Фінансування здійснено The National Endowment for Democracy (NED), дослідження проведено Baltic Surveys/The Gallup Organization від імені The International Republican Institute (IRI), польові дослідження проводилися Rating Group Ukraine.