Тимошенко: Зараз немає більшого пріоритету, ніж угода з Євросоюзом

Сьогодні голова Політради ВО “Батьківщина”, голова фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк на урочистому відкритті Десятого Світового конгресу українців у Львові оприлюднив звернення Юлії Тимошенко до учасників Конгресу.

Як передає прес-служба ВО «Батьківщина», у листі Юлія Тимошенко привітала учасників Конгресу: “Завдяки в тому числі і вашій боротьбі Україна стала державою та отримала шанс на демократичне європейське майбутнє. Я глибоко зворушена рішучістю, з якою ви піднесли свій голос на захист верховенства права, справедливості, людської гідності та підтримали новітніх політичних в’язнів — Юрія Луценка, інших репресованих членів мого Уряду та мене. Уклінно дякую вам за це».

У зверненні наголошується, що цьогорічний Конгрес відбувається у літо 80-х роковин Голодомору – “найбільш замовчуваного геноциду у європейській історії та найжорстокішої трагедії нашого народу”. “Сім років тому Голодомор було визнано геноцидом і українським парламентом, і провідними країнами світу. Це є результатом і вашої самовідданості”, - процитував голова Політради “Батьківщини” Юлію Тимошенко.

Лідер “Батьківщини” підкреслює, що для нас зараз немає більшого пріоритету, ніж укладання угоди між Україною та Європейським союзом: “Для мене це не питання моєї волі чи неволі. Це питання існування нашої держави”.

Юлія Тимошенко переконана, що наш європейський вибір необхідно закріпити перемогою демократичних сил на президентських виборах 2015 року. У листі вона підкреслила, що всі висновки, які слід було зробити з уроків 2005-2010 років, — зроблені: “Три опозиційні парламентські сили уклали публічну угоду про повну координацію своєї діяльності під час президентських виборів. Немає ані дня, ані години, коли б я не думала над проектом майбутнього України після нашої перемоги”.

“Шлях до неї буде складним, значно важчим, ніж у 2004 році. І нам конче потрібна консолідація всього світового українства. Вірю у перемогу; твердо переконана, що ми не є нацією, яка «ніколи не втратить шансу, щоби втратити шанс». І доки ми не досягнемо своїх цілей, я ані на хвилину не припиню боротьби”, - йдеться в листі.

У зверненні, яке зачитав Арсеній Яценюк, Юлія Тимошенко висловила переконання, що “Україна стане країною, де хочеться жити, творити і народжувати дітей, а зарубіжне українство пишатиметься своєю історичною Батьківщиною”.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Львові відбулося урочисте відкриття Х Світового конгресу українців. Світовий конгрес українців є міжнародною координаційною надбудовою українських громад у діаспорі, що представляє інтереси понад 20 млн українців. СКУ об’єднує українські організації з 33-х країн та підтримує зв’язки з українцями ще 14 країн.