Яценюк розповів, кого опозиція висуне в президенти

Кандидатом від “Батьківщини” на президентських виборах буде екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Політради Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» Арсеній Яценюк перед початком офіційної церемонії відкриття у Львівському оперному театрі 10 ювілейного Світового конгресу українців.

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“Я знаю, що буде новий президент. І його прізвище не Янукович. Ми визначилися, що кандидатом від нас буде Юлія Тимошенко”, - заявив Яценюк, відповідаючи на запитання, кого висуватиме опозиція на президентських виборах.

На уточнююче запитання журналістів, чи можливий варіант, що під час президентських виборів від опозиції може бути декілька кандидатур, Яценюк не відповів.