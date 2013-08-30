Янукович визнав, що у владі багато його земляків

Про це він сказав в інтерв’ю чотирьом українським телеканалам.

“Це є, і це було завжди, при усіх урядах, при усіх владах”, - зауважив він, додавши, що “підтягуєш тих, кого знаєш, кому довіряєш, бо несеш за це відповідальність”.

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Водночас Янукович наголосив, що сьогодні кадрова політика в державі в значній мірі систематизована. “Ця робота систематизована і є сьогодні у молоді є куди зростати. Я дуже добре пам'ятаю себе молодими, я керівником почав працювати понад 30 років тому, мені було 26 років, я був одним із наймолодших директорів на той час, тому я люблю працювати з молоддю, і їм потрібно більше довіряти, але їх треба готувати...”, - наголосив Президент.