Завершився матч Польща-Коста-Ріка

Національна збірна Польщі з футболу виграла матч престижу у збірної Коста-Ріки з рахунком 2:1 на Чемпіонаті світу в Німеччині в групі А.

Рахунок у матчі відкрила збірна Коста-Ріки, стандартом у виконанні Рональда ГОМЕСА (23`). У поляків двічі відрізнився захисник Бартош БОЗАЦКІ (30`, 68`).

Таким чином, за результатами групового турніру в групі А лідирує збірна Німеччини, в активі якої 9 очок (8-2).

На другому місці - команда Еквадору з 6-а очками після двох матчів (3-3).

На третьому місці - збірна Польщі з 3 очками (2-4).

Аутсайдер групи – збірна Коста-Ріки з 0 очок (2-9).

24 червня Німеччина зустрінеться з командою, яка займе друге місце в групі В. Передбачається, що за результатами сьогоднішніх матчів у групі В це буде збірна Швеції або Тринідаду і Тобаго.

25 червня в 1/8 фіналу збірна Еквадору зустрінеться зі збірною Англії.