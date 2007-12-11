Ранкове засідання ВР закрили: вечірнє - орієнтовно о 17.00 (доповнена)
15:30, 11 грудня 2007Політика
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Оголошення зробив Яценюк
Ранкове пленарне засідання Верховної Ради України закрито. Вечірнє засідання розпочнеться орієнтовно о 17.00.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК. Він сказав, що лідери фракцій будуть проводити консультації з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ, і тому вечірнє пленарне засідання розпочнеться після їхнього завершення, приблизно о 17.00.
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