Ранкове засідання ВР закрили: вечірнє - орієнтовно о 17.00 (доповнена)

15:30, 11 грудня 2007
Політика
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Оголошення зробив Яценюк

Юлія ТимошенкоРанкове пленарне засідання Верховної Ради України закрито. Вечірнє засідання розпочнеться орієнтовно о 17.00.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК. Він сказав, що лідери фракцій будуть проводити консультації з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ, і тому вечірнє пленарне засідання розпочнеться після їхнього завершення, приблизно о 17.00.

 

 

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