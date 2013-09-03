ЗМІ: В Берліні вже готують палату для Тимошенко

За даними джерел DW у медичних колах столиці Німеччини, у спеціальному центрі клініки Charité в берлінському районі Теґель, де лікують в тому числі і відомих пацієнтів, вже готують палату для колишньої голови уряду України. Деякі закордонні ЗМІ вже навіть називають точну дату.

Так, польська Gazeta Wyborcza в своєму онлайн-виданні писала, що до Берліна Тимошенко приїде 15 вересня. Менш конкретним був колишній Президент Польщі Олександр Квасневський, який виконує нині роль спецпредставника Європарламенту щодо України. В ефірі Polskie Radio він казав про те, що "Тимошенко зможе поїхати на лікування за кордон до кінця вересня".

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Джерела DW конкретних термінів теж не називають. Однак час підтискає. Наприкінці листопада у Вільнюсі відбудеться саміт ЄС та країн, що входять до програми "Східного партнерства". На цій зустрічі будуть парафовані Угоди про асоціацію з ЄС та Вірменією, Грузією та Молдовою. З Україною ж планується підписання такої угоди, а також угоди про створення зони вільної торгівлі.

У Німеччині та Європейському Союзі не приховують, що умовою підписання цих документів є вирішення проблеми Тимошенко. Її засудження розглядають у Берліні та інших європейських столицях як приклад вибірковості українського правосуддя, що суперечить умовам асоціації з ЄС. Для Німеччини, зокрема, справа Тимошенко має особливе символічне значення, зазначав міністр закордонних справ ФРН Ґідо Вестервелле. Він назвав однією з умов підписання Угоди про асоціацію "усунення враження про вибірковість українського правосуддя".