Тимошенко закликала “Батьківщину” голосувати за євроінтеграційні закони

22:11, 02 вересня 2013
Політика
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Екс-прем`єр-міністр міністр України Юлія Тимошенко закликала народних депутатів від партії “Батьківщина” підтримати євроінтеграційні закони, але застерегла від “маніпуляцій режиму під гаслами “євроремонту”.

тимошенко / Фото : ВВ

Як пише у Twitter народний депутат Андрій Шевченко, сьогодні Тимошенко надіслала членам фракції листа.

У листі вона також закликала створити експертну раду у складі трьох опозиційних фракцій для супроводу євроінтеграційних законів.

“Візьміть під контроль кожну кому і крапку! Закликаю не допустити змін до Конституції в редакції влади і на користь авторитаризму, закликаю скасувати антиконституційний закон про референдум. Це матиме підтримку опозиційних сил і громадянського суспільства”, - цитує її слова депутат.

“Маємо внести зміни до закону про вибори Президента - формування комісій парламентськими партіями, заборона голосування на дому та ін.”, - наголосила в листі Тимошенко.

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