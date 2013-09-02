Тимошенко закликала “Батьківщину” голосувати за євроінтеграційні закони

Як пише у Twitter народний депутат Андрій Шевченко, сьогодні Тимошенко надіслала членам фракції листа.

У листі вона також закликала створити експертну раду у складі трьох опозиційних фракцій для супроводу євроінтеграційних законів.

“Візьміть під контроль кожну кому і крапку! Закликаю не допустити змін до Конституції в редакції влади і на користь авторитаризму, закликаю скасувати антиконституційний закон про референдум. Це матиме підтримку опозиційних сил і громадянського суспільства”, - цитує її слова депутат.

“Маємо внести зміни до закону про вибори Президента - формування комісій парламентськими партіями, заборона голосування на дому та ін.”, - наголосила в листі Тимошенко.