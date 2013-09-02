Тимошенко закликала “Батьківщину” голосувати за євроінтеграційні закони
22:11, 02 вересня 2013Політика
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Екс-прем`єр-міністр міністр України Юлія Тимошенко закликала народних депутатів від партії “Батьківщина” підтримати євроінтеграційні закони, але застерегла від “маніпуляцій режиму під гаслами “євроремонту”.
Тимошенко закликала створити експертну раду з трьох опозиційних фракцій для супроводу євроінтеграційних законів / Фото : ВВ
Як пише у Twitter народний депутат Андрій Шевченко, сьогодні Тимошенко надіслала членам фракції листа.
У листі вона також закликала створити експертну раду у складі трьох опозиційних фракцій для супроводу євроінтеграційних законів.
“Візьміть під контроль кожну кому і крапку! Закликаю не допустити змін до Конституції в редакції влади і на користь авторитаризму, закликаю скасувати антиконституційний закон про референдум. Це матиме підтримку опозиційних сил і громадянського суспільства”, - цитує її слова депутат.
“Маємо внести зміни до закону про вибори Президента - формування комісій парламентськими партіями, заборона голосування на дому та ін.”, - наголосила в листі Тимошенко.
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