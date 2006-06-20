Президент прийняв у себе всіх потенційних коаліціантів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО провів зустріч з учасниками переговорів з формування парламентської коаліції – лідером БЮТ Юлією ТИМОШЕНКО, прем’єр-міністром, лідером «Нашої України» Юрієм ЄХАНУРОВИМ, головою ради політичної партії НСНУ Романом БЕЗСМЕРТНИМ і лідером Соціалістичної партії Олександром МОРОЗОМ. Про це УНІАН повідомили в офіційному Інтернет-представництві глави держави.

У зустрічі також узяв участь глава Секретаріату Президента Олег РИБАЧУК.

Президент висловив сподівання, що нині формування коаліції перебуває на завершальному етапі. Він відзначив, що український народ, розчарований затягуванням цього процесу, покладає на створення парламентської більшості великі надії. Водночас, вважає Президент, виборці усвідомлюють наявні ризики і сподіваються, що всі протиріччя вдасться подолати, якщо політики докладуть для цього максимальних зусиль. Стабільність коаліції, переконаний глава держави, залежить насамперед від відповідальності та мудрості лідерів політичних сил, які працюють над її формуванням.

В.ЮЩЕНКО відзначив, що для нього як Президента принципово, що у процесі переговорів переміг здоровий глузд і на перше місце було винесено політичну угоду, в якій узгоджено всі необхідні реформи та курс України на євроатлантичну інтеграцію. «Щодо внутрішньополітичного напрямку, в проекті коаліційної угоди також усе чітко висвітлено», – сказав В.ЮЩЕНКО.

Тепер, відзначив Президент, коли учасники переговорів впритул наблизилися до кадрових питань, при призначенні майбутніх урядовців слід насамперед враховувати їхні професійні та моральні якості.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що вимагатиме від майбутнього уряду активного діалогу з усім парламентом і сам як глава держави співпрацюватиме як із більшістю, так і з опозицією.

Президент також відзначив, що відповідальність за формування стабільної коаліції, виконання політичної угоди та закладеного в неї плану реформ лежить винятково на лідерах політичних сил, які створять коаліцію, – в першу чергу, на майбутньому прем’єр-міністрові.