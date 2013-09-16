Пан Гі Мун отримав доповідь щодо хімзброї в Сирії

Комісія експертів у серпні проводила розслідування у Гуті - передмісті Дамаска, де 21 серпня імовірно було застосовано хімічну зброю. Доповідь повинна підтвердити це чи спростувати, повідомляє РІА Новости з посиланням на прес-службу всесвітньої організації.

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"Доповідь місії ООН з розслідування тверджень про застосування хімічної зброї в Сирійській Арабській Республіці переданий Генеральному Секретарю", - йдеться в повідомленні.

Вранці у понеділок Пан Гі Мун "проінформує РБ ООН про доповідь в ході закритих консультацій", повідомляє прес-служба.

Приблизно в 19.50 кск генсек зустрінеться з журналістами в штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку, а також проінформує про результати розслідування Генеральну асамблею.

Текст доповіді буде опублікований на сайті управління ООН з питань роззброєння.

Нагадаємо, США пригрозили Сирії військовим ударом після загибелі 1400 сирійців в результаті хімічної атаки в передмістях Дамаска. Відповідальність за цей напад США та інші країни Заходу поклали на керівництво Сирії, хоча воно категорично заперечує застосування хімзброї проти власного населення.