Обама готовий відкласти удар по Сирії

"Якщо міжнародне співтовариство отримає механізм контролю над хімічною зброєю в Сирії, який піддається перевірці і реалізовується, то я цілком за це" , - заявив голова Білого дому.

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За словами Обами , він вже говорив про все це з президентом Росії Володимиром Путіним і дав доручення держсекретарю США Джону Керрі продовжувати діалог на цю тему з російською стороною. Втім, з його висловлювань не було ясно, чи мав він на увазі конкретно нову ініціативу або сирійську тему в цілому, повідомляють Вести.

Якщо Башар Асад відмовиться від хімічної зброї, то удар по Сирії буде поставлений на невизначено довгу "паузу". Міжнародний контроль над запасами хімічної зброї в Сирії не вирішить конфлікту в цій країні, але, можливо, дозволить уникнути військової акції, запевнив Обама. "Ми повинні продовжувати тиснути на Сирію, і я буду говорити про це в завтрашньому зверненні до нації", - сказав глава Білого дому.

При цьому Обама заявив, що готовий розглядати будь-яку можливість, яка дозволить уникнути військової акції.

Також Обама ще не вирішив, чи варто використовувати військову силу проти Сирії, якщо Конгрес проголосує "проти". Оцінка ситуації, за його словами, відбудеться після голосування в Конгресі. У той же час влада США розглядає і можливі наслідки такого удару. Зокрема, США допускають, що Іран і " Хезболлах" можуть асиметрично відповісти на використання військової сили в Сирії. Але вони навряд чи зважаться піти на такі дії, вважає Обама.

Тим часом, як стало відомо, голосування в Сенаті США щодо резолюції , яка санкціонує застосування Сполученими Штатами військової сили проти урядових сил президента Башара Асада, перенесено з середи, 11 вересня, на пізнішу дату. За наявними даними, це рішення ухвалене у зв'язку з тим, що обговорення фактів можливого застосування хімічної зброї в Сирії ще триває.