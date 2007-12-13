Яценюк на робоче місце пробирався через барикади

Голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК відкрив ранкове засідання ВР.

Як передає кореспондент УНІАН, до сесійної зали А.ЯЦЕНЮК зайшов через вхід з лівої сторони, де розташовані фракції КПУ та Партії регіонів.

Він не зміг зайти через двері, які за президією ВР, оскільки вони заблоковані кріслами.

Про початок роботи ВР А.ЯЦЕНЮК оголосив із мікрофона на трибуні парламенту.

Після цього він декілька хвилин не міг пробратися до столу президії. Але потім зайшов через урядову ложу.

Народні депутати із Партії регіонів звільнили президію, але залишаються неподалік від трибуни та в урядовій ложі.