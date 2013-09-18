Обама хоче перевірити готовність Ірану до діалогу з США

Експерти впевнені, ця заява є ознакою того, що Барак Обама намагається відволіктися від теми хімічної зброї в Сирії, повідомляє Russia Today з посиланням на агентство EFE.

«Є ознаки того, що новий президент Хасан Роухані - людина, який налаштована на відкритий діалог із Заходом і Сполученими Штатами, чого ми не спостерігали в минулому. І ми повинні перевірити, чи так це», - заявив американський президент журналістам Telemundo.

Барак Обама розповів, що після виборів направив Хасану Роухані листа з вітаннями. У своєму повідомленні американський лідер позначив інтерес США вирішити проблему ядерної програми Ірану, «таким чином, щоб допомогти країні повернутися в міжнародне співтовариство». Іранський уряд, у свою чергу, має довести, що не намагається використовувати атомну енергетику у військових цілях, заявив Барак Обама.

Існують можливості для дипломатії. І я сподіваюся, що іранці ними скористаються», - сказав американський президент.

На тему: Зустріч президентів США та Ірану може відбутися вперше з 1979 року

Політологи розцінили заяву Барака Обами, як спробу відволіктися від кризи, пов'язаної з хімічною зброєю Сирії, і переключитися на пошук дипломатичних домовленостей, які могли б забезпечити без'ядерний статус Ірану.

Нагадаємо, що останнім часом представники Тегерана і Вашингтона заявляли про свою готовність відкрити діалог, щоб обговорити і знайти дипломатичне вирішення багаторічної проблеми розробки Іраном ядерної зброї. В Ісламській Республіці заперечують, що ведуть роботу по збагаченню урану у військових цілях. Через подібні підозри міжнародне співтовариство ввело торговельні та економічні санкції проти країни.

Повідомляється, що Обама Роухані можуть зустрітися під час Генеральної асамблеї ООН, яка стартувала в Нью-Йорку. Якщо адміністрації двох президентів домовляться про зустріч, це буде перша бесіда глав США і Ірану з 1979 року.

Дипломатичні відносини між двома державами було перервано у 1980 році після атаки посольства США в Тегерані і захоплення американських співробітників.