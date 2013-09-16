Зустріч президентів США та Ірану може відбутися вперше з 1979 року

Дипломатичні відносини між Вашингтоном і Тегераном було розірвано 7 квітня 1980 після перемоги у країні Ісламської революції. З кінця 1979 року лідери двох країн не беруть участі у спільних заходах. Така зустріч могла б стати продовженням діалогу між президентом США Бараком Обамою та його іранським колегою Хасаном Рухані, в кінці минулого тижня вони почали обмін листами .

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на газету Guardian.

Президент США раніше говорив, що після обміну посланнями з іранським колегою хоче задіяти потенціал Тегерана для стабілізації ситуації в Сирії. Крім того Обама додав, що загроза застосування сили в Сирії і подальший перехід до дипломатичних заходів надсилає Тегерану сигнал про можливість вирішення іранської ядерної проблеми.

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Іранський президент не давав коментарів з приводу можливої ​​зустрічі в Нью- Йорку. У свою чергу міністр закордонних справ Джавад Заріф заявляв, що представники США та Ірану не проводитимуть прямі переговори на полях засідання ГА ООН. Однак після зазначив, що подібний захід все ж можливий, якщо Білий дім звільниться від тиску групи, що діє в інтересах третьої країни.