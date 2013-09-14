Якщо дипломатія зазнає невдачі, США готові діяти - Обама

Але Обама попередив, що США поки не відмовляються від можливості силових дій проти Сирії.

"Я вітаю прогрес, досягнутий США і Росією на наших переговорах у Женеві. Це є важливим, конкретним кроком на шляху до мети з передачі сирійської хімзброї під міжнародний контроль, щоб в кінцевому рахунку знищити його", - йдеться в заяві Обами.

Про це повідомляє РИА Новости.

За словами американського президента, міжнародне співтовариство очікує від режиму президента Сирії Башара Асада дотримання публічно взятих зобов'язань, які включають приєднання до конвенції по забороні хімічної зброї.

Обама також сказав, що продовжить дипломатичний тиск на Сирію і не виключає повернення до силового сценарію. "Ми домоглися важливого прогресу, але залишається ще більше роботи. США продовжать працювати з Росією, Великобританією, Францією, ООН та іншими, щоб домогтися верифікації процесу, і щоб були наслідки у разі, якщо режим Асада не дотримуватиметься узгоджених сьогодні рамок. І якщо дипломатія зазнає невдачі, США як і раніше готові діяти", - заявив президент США, який відклав військовий удар по Сирії після ініціативи Росії.

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Обама підкреслив, що США не сумніваються в тому, що 21 серпня під Дамаском застосувала хімічну зброю саме сирійська влада. "Використання хімічної зброї де б то не було в світі - це образа людської гідності і загроза безпеці людей по всьому світу. Ми зобов'язані залишити нашим дітям світ, вільний від страху перед хімічною зброєю. Сьогодні важливий день в процесі досягнення цієї мети", - сказав Обама.