ЄС проти лікування Тимошенко за кордоном, якщо після повернення її знову заарештують

Про це заявив комісар ЄС із питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле в інтерв'ю газеті «Коммерсант-Украина».

Так, на запитання, що робитиме Брюссель, якщо українська влада запропонує такі умови виїзду Тимошенко на лікування за кордон, за яких її повернення в Україну означатиме негайний арешт, Фюле підкреслив: "Я не можу навіть представити й не допускаю того, що Євросоюз або представники ЄС стануть учасниками такої операції, яка передбачає виїзд Юлії Тимошенко за кордон для отримання медичної допомоги, й водночас запобігає поверненню пані Тимошенко на батьківщину, в Україну, після закінчення її лікування».

Фюле також зазначив, що питання підписання Угоди про асоціацію не вирішуватиметься за рахунок Тимошенко.

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"Від самого початку роботи місії Пет Кокс і Олександр Квасневський консультуються з Юлією Тимошенко, інформують її про всі переговори. Це, я вважаю, свідчить про те, що проблема не вирішуватиметься за рахунок екс-прем'єра», - сказав єврокомісар.

«Навпаки, рішення значною мірою буде ухвалено в її інтересах. Ніякий інший варіант просто не буде схвалений Коксом і Квасневським", - підкреслив він.