Європейська політика сусідства не відповідає стратегічній меті України

Міністерство закордонних справ України наголошує на незмінності позиції України щодо Європейської політики сусідства: ключові засади ЄПС не відповідають стратегічній меті України щодо набуття членства в Європейському Союзі.

Як ідеться у переданому агентству УНІАН коментарі прес-служби МЗС щодо Повідомлення (Комунікації) Єврокомісії від 23 квітня про імплементацію Європейської політики сусідства протягом 2008 року, прогрес у реалізації Плану дій Україна-ЄС був досягнутий не завдяки запровадженню ЄПС щодо України, як це інтерпретується у Повідомленні Єврокомісії, а став можливим внаслідок політичної волі та наполегливих зусиль української сторони з метою втілення реформ, необхідних для досягнення відповідності критеріям членства в ЄС.

Визнанням з боку Євросоюзу обмеженості та неадекватності ЄПС для європейських сусідів, у тому числі й для України, стало висунення ініціативи щодо „Східного партнерства” як більш оптимальної відповіді на концептуальні недоліки політики сусідства та євроінтеграційні амбіції європейських сусідів ЄС.

У цьому зв’язку МЗС висловлює надію, що згадана ініціатива ЄС, яка буде офіційно започаткована 7 травня 2009 року, стане гнучкою рамковою політикою, що сприятиме реалізації євроінтеграційного потенціалу кожної з держав-партнерів та гармонійно доповнюватиме, а не підмінятиме розвиток двостороннього виміру відносин між країною-партнером та ЄС.

Україна прагне отримати чітку перспективу членства в Європейському Союзі. З метою забезпечення необхідних передумов для вступу в ЄС Україна веде з Євросоюзом успішні переговори щодо Угоди про асоціацію. За результатами одинадцяти раундів узгоджено переважну більшість положень цього важливого документа. Наразі завершується спільна робота над новим практичним інструментом, який замінить згаданий вище План дій Україна – ЄС і буде спрямований на підготовку до імплементації цієї Угоди ще до її підписання та набуття нею чинності, йдеться у коментарі прес-служби Міністерства закордонних справ України.