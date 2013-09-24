Образа "носія російської мови" обійшлася Фаріон у 20 тисяч гривень

Шевченківський районний суд м. Львова сьогодні, 24 вересня, частково задовольнив позов народного депутата України Олександра Зубчевського (КПУ) до Ірини Фаріон («Свобода»).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Запорізького обкому КПУ, «суд визнав образливими слова Ірини Фаріон, що публічно прозвучали на адресу Олександра Зубчевського. Крім того суд частково задовольнив моральну шкоду: Ірина Фаріон повинна виплатити Олександру Зубчевському двадцять тисяч гривень моральної шкоди й дві тисячі гривень судових витрат».

За словами Зубчевського всі ці кошти буде перераховано ним на підтримку шкіл із російською мовою навчання.

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«Нікому не дозволено ображати іншу людину незалежно від того, якою ти мовою говориш, яка у тебе національність і який колір шкіри. Хай і не вся сума задоволена судом як моральна шкода, але навіть та, яка надійде від «свободівки», послужить хорошою підмогою для розвитку російськомовних шкіл», - цитує представника КПУ прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня голова парламентського підкомітету з питань вищої освіти, народний депутат від ВО “Свобода” Фаріон направила позов до Окружного адміністративного суду Києва з вимогою визнати протиправною бездіяльність Апарату Верховної Ради щодо незабезпечення перекладу державною мовою виступів, питань, реплік народних депутатів на засіданнях Комітету ВР із питань науки та освіти.

Фаріон також вимагала від суду зобов'язати Апарат ВР надалі, у разі потреби, забезпечувати на засіданнях комітету переклад виступів державною мовою.

6 березня на засіданні комітету стався черговий конфлікт, пов'язаний з виступом народного депутата України від КПУ, секретаря Комітету ВР з науки та освіти Зубчевського російською мовою без перекладу. Після цього Зубчевський заявив, що поки йому не дадуть можливість вільно говорити російською мовою, він не ставитиме свій підпис на протоколах засідання комітету й вони будуть нелегітимними.

18 березня Зубчевський подав позов до суду Шевченківського району м. Львова - за місцем проживання відповідачки, в якому вимагав стягнути з Фаріон 100 тис. грн, як компенсацію за завдану йому моральну шкоду образами на його адресу. В основу позову лягли матеріали друкованих ЗМІ, інтернет-видань, а також телевізійних сюжетів і програм, «в яких вона з ентузіазмом виступала і грубіянила».