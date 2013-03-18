Комуніст хоче коштом Фаріон профінансувати російські школи Західної України

Народний депутат України від КПУ, секретар Комітету ВР з науки і освіти Олександр Зубчевський подав до суду позов, в якому вимагає стягнути з народного депутата від ВО «Свобода» Ірини Фаріон 100 тисяч гривень як компенсацію за завдану йому моральну шкоду.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Запорізького обкому КПУ, другим секретарем якого О.Зубчевський був до обрання у ВР, «О.Зубчевський вимагає стягнути з І.Фаріон 100 тис. грн моральної шкоди за образи на його адресу, що прозвучали у ЗМІ з вуст націоналістки».

За даними прес-служби, в основу позову лягли матеріали друкованих ЗМІ, інтернет-видань, а також телевізійних сюжетів і програм, «в яких вона з ентузіазмом виступала і грубіянила».

Інформацію про подачу позову до І.Фаріон у інтерв'ю УНІАН підтвердив і сам О.Зубчевський, який заявив, що «позов подано і всі підтверджуючі матеріали передано до суду за місцем проживання відповідача – до суду Шевченківського району м. Львова».

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О.Зубчевський також відзначив, що у разі, якщо суд задовольнить його позов, «вся сума буде спрямована до російськомовних шкіл Західної України і шкіл Запорізької області».

Раніше І.Фаріон заявляла про те, що має намір подати до суду на депутата О.Зубчевського через його відмову говорити українською мовою під час засідання Комітету з питань науки і освіти. Інформації про подачу нею позову поки що не надходило.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня голова парламентського підкомітету з питань вищої освіти, народний депутат від ВО “Свобода” І.Фаріон направила позов до Окружного адміністративного суду Києва з вимогою визнати протиправною бездіяльність Апарату Верховної Ради щодо незабезпечення перекладу державною мовою виступів, питань, реплік народних депутатів на засіданнях Комітету ВР з питань науки і освіти.

І.Фаріон також вимагає від суду зобов'язати Апарат ВР надалі, у разі потреби, забезпечувати на засіданнях комітету переклад виступів державною мовою.

Як повідомив сайт КПУ, за словами О.Зубчевського, 6 березня на засіданні комітету стався черговий конфлікт, пов'язаний із його виступом російською мовою без перекладу. Після цього О.Зубчевський заявив, що поки йому не дадуть можливість вільно говорити російською мовою, він не ставитиме свій підпис на протоколах засідання комітету і вони будуть нелегітимними.