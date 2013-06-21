Фаріон - Єфремову: Українську вивчи!
10:52, 21 червня 2013Політика
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Народні депутати від ВО “Свобода” скандували “Українська!” під час виступу лідера фракції Партії регіонів Олександра Єфремова стосовно 72-х роковин початку Великої Вітчизняної війни.
Фаріон не втрималася
Як передає кореспондент УНІАН, фракції КПУ та ПР попросили оголосити перерву в засіданні для оголошення заяв.
Єфремов почав зачитувати заяву російською мовою, тому “свободівці” скандували “Українська!”. Зокрема, у своєму виступі Єфремов зазначив, що “сьогодні ми не допустимо відродження фашизму на нашій землі”.
Після виступу Єфремова депутати вшанували пам’ять загиблих у війні хвилиною мовчання.
Після цього народний депутат від “Свободи” Ірина Фаріон вигукнула: “Українську вивчи!”.
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