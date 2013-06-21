Фаріон - Єфремову: Українську вивчи!

Як передає кореспондент УНІАН, фракції КПУ та ПР попросили оголосити перерву в засіданні для оголошення заяв.

Єфремов почав зачитувати заяву російською мовою, тому “свободівці” скандували “Українська!”. Зокрема, у своєму виступі Єфремов зазначив, що “сьогодні ми не допустимо відродження фашизму на нашій землі”.

Після виступу Єфремова депутати вшанували пам’ять загиблих у війні хвилиною мовчання.

Після цього народний депутат від “Свободи” Ірина Фаріон вигукнула: “Українську вивчи!”.