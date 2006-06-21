Президія НСНУ визначилася з кандидатурою спікера

Президія політичної партії «Народний Союз Наша Україна» рекомендуватиме раді партії висунути кандидатуру Петра ПОРОШЕНКА на посаду голови Верховної Ради і підтримати “помаранчеву” коаліцію.

Про це УНІАН повідомило джерело, наближене до президії НСНУ.

За словами джерела, в обід відбулось екстрене засідання президії партії, на якому розглядалося одне питання – підготовка і порядок денний ради партії. Президія прийняла рішення рекомендувати раді НСНУ підтримати коаліційну угоду з Блоком Юлії Тимошенко і Соціалістичною партією України, а також пропонує раді партії єдину кандидатуру на посаду спікера від президії – П.ПОРОШЕНКА.

Як повідомляв УНІАН, раніше джерело в “Нашій Україні” повідомляло про три кандидатури від блоку на посаду спікера парламенту - Юрія ЄХАНУРОВА, П.ПОРОШЕНКА та Романа БЕЗСМЕРТНОГО.