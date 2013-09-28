Обама шокував дзвінком президента Ірану

Їхня розмова - перший за останні десятиліття діалог на настільки високому рівні між Тегераном і Вашингтоном - тривав протягом 10 хвилин і вівся без перекладача англійською мовою.

За словами Обами, він обговорював із президентом Ісламської республіки ядерну програму Ірану.

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Президент США висловив надію, що сторонам у результаті вдасться знайти всеосяжне рішення щодо ядерної програми Ісламської республіки. За словами Обами, він і Роухані дали директиви своїм представникам на переговорах "шістки", які передбачають швидке укладення відповідної домовленості.

Президент Ірану Хасан Роухані був у буквальному сенсі захоплений зненацька телефонним дзвінком Барака Обами, повідомляє телекомпанія NBC.

"Очевидець ситуацію розповів, що Роухані вже збирався залишати свій готель в Нью-Йорку (де президент Ірану зупинявся під час відвідування сесії Генасамблеї ООН. - Ред.) Він був у шоці від отриманого дзвінка", - повідомив в твіттері кореспондент NBC.

Він також уточнив, посилаючись на джерело в іранській делегації, що президент Ісламської республіки після розмови з Обамою був "оптимістичний і позитивний".

Як відомо, західні країни підозрюють, що Тегеран під виглядом мирної атомної програми розробляє ядерну бомбу. Іран категорично відкидає подібні звинувачення.

Нагадаємо, Президент Ірану Хасан Роухані, виступаючи у вівторок на сесії Генеральної Асамблеї ООН, знову заявив, що ядерній зброї немає місця у військовій доктрині країни, а іранська ядерна програма носить виключно мирний характер.

За метеріалами: Газета.ру